Os kommune innfører tiggeforbod

– Politivedtektene blir endra. Det blir ganske enkelt forbode å tigga i Os kommune, seier ordførar Marie E.L. Bruarøy (H) til Vårt Land.

Avisa skriv at saka vil koma opp i formannskapet neste veke, og at kommunestyret vil vedta forbodet i slutten av mai.

Os-ordføraren fortel at politiet vil prioritera forbodet.

– Ja, politiet har allereie vist bort personar som dreiv særleg aggressiv tigging i Os. I kommunen er det ingen som treng å tigga. Dei som tiggar her, kjem frå Bergen. Ti-tolv personar kjem dagleg i ein liten buss, så det heile er godt organisert, seier Bruarøy, som opplyser at Høgre har eit solid fleirtal for innstramminga.

Tysdag fekk Høgre og Framstegspartiet gjennomslag for forslaget sitt om å forby tigging i Sola kommune.

Forbodet mot tigging i Noreg blei oppheva i 2005. I april 2014 fremja Høgre/Frp-regjeringa eit lovforslag som opnar for kommunale tiggeforbod.

(©NPK)