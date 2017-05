Regjeringa vil gje reiarlaga auka tilskot for å få fleire norske sjøfolk i utanriksfart

– Vi reknar med å bruka rundt 80 millionar kvart år for å gje internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår til norske sjøfolk i utanriksfarten, seier maritim talsmann i Høgre, Ove Trellevik til Sysla.no.

I revidert statsbudsjett 2017 føreslår regjeringa å fjerna avgrensinga på tilskotet per sysselsett om bord på NIS-skip i spesialiserte segment (olje- og kjemikalietankarar, gasstankarar og ro/ro-skip). I dag er dette tilskotet avgrensa til 26 prosent av forskotstrekk av inntektsskatt, arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift per arbeidstakar.

Det er om lag 425 sjøfolk på skipa som vil bli omfatta av ordninga. Skip som er registrert i NIS, seglar under norsk flagg og under norske lover, men utanlandske sjøfolk kan tilsetjast på lønsvilkåra i heimlandet. Under ti prosent av dei som arbeider på NIS-skip er norske.

Trellevik seier til Sysla at berre Venstre har meldt at dei ikkje støttar forslaget. Den nye tilskotsordninga må også godkjennast av ESA.

