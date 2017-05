Solberg roste kongeparet for varmen og nærleiken deira

– Den varmen, nærleiken og humoren de deler både med kvarandre og med heile Noreg burde fleire la seg inspirera av, slo statsministeren fast.

I festtalen sin tysdag vedgjekk både kongen og dronninga at det er litt uverkeleg å fylla 80 år.

Solberg plukka opp tråden, og viste til at kongen sjølv har sagt at alder berre er eit tal. Fleire burde tenkja slik, meinte ho.

– Som de veit, arbeider eg for at folk skal stå lenger i jobb. Og der må eg seia at de går føre med eit godt eksempel. De er alltid i aktivitet, alltid energiske og alltid til stades, sa Solberg.

