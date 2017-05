Støre vil endra lova for å demma opp for Brussel

– I norsk lov har vi gjeve visse menneskerettskonvensjonar ei ekstra sterk stilling. Menneskerettslova slår fast at desse internasjonale avtalane går føre norsk lov. No ønskjer Arbeidarpartiet at viktige arbeidstakarrettar skal takast inn i denne lova, sa Støre i ein tale til LO-kongressen onsdag.

Konkret dreier det seg om ILOs kjernekonvensjonar, som gjerne kan delast inn i fire hovudkategoriar: Forbod mot barnearbeid, forbod mot tvangsarbeid, forbod mot diskriminering i tillegg til organisasjonsfridom.

Sterkt signal

Å skriva desse inn i menneskerettslova frå 1999 vil ifølgje Støre senda eit sterkt signal til domstolane om at arbeidstakarrettar er like viktige som ytringsfridom og stemmerett.

Bakgrunnen for forslaget er frykta for at EØS-reglar kan trumfa ILO-konvensjonane. Men dersom dei blir skrivne inn som ein del av menneskerettane, vil desse kjernekonvensjonane gå føre EU-reglane, ifølgje resonnementet frå Ap-leiaren.

Juristane til LO meiner det ikkje er noko i vegen for å gjennomføra ei slik lovendring.

Forby lausarbeidarkontraktar

I talen tok Støre opp att lovnaden til LO om å fjerna dei nye reglane for mellombelse tilsetjingar i tillegg til å forby faste tilsetjingar utan løn mellom oppdrag.

– Noko av det første eg vil gjera som statsminister er å forby lausarbeidarkontraktane i bemanningsbransjen, sa han.

Men kravet frå deler av LO om å forby heile bransjen nemnde han ikkje med eitt ord. Også Tankesmia Agenda vil ha eit slikt forbod i byggjebransjen og meiner med tilvising til praksisen i Tyskland at dette er mogleg, ifølgje VG.

Forsvarte EØS

På LO-kongressen er det mange som vil seia opp EØS-avtalen. Men som påtroppande leiar i LO Hans-Christian Gabrielsen dagen før, tok Støre avtalen kraftig i forsvar i talen sin onsdag.

– EØS-avtalen er ikkje perfekt. Ingen avtale eg kjenner til er det. Men eg er djupt usamd med dei som seier at avtalen må seiast opp. Eg har inga tru på at Noreg, Island og Liechtenstein kan få ein betre avtale, berre for oss, sa Støre.

Tanken om å samarbeida med Storbritannia om ein betre handelsavtale avviste han også.

– Skal vi dansa med dei konservative? Med toryane som lokkar med at Storbritannia skal bli eit skatteparadis, som har heilt andre interesser enn oss i arbeidslivspolitikken, velferdspolitikken, fordelingspolitikken og landbrukspolitikken? spurde Ap-leiaren før han sa klart nei til eit slikt kompaniskap.

