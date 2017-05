Tre dagars opptur på børsen er over

Blant dei fem mest omsette selskapa ligg Statoil øvst, selskapet steig 0,9 prosent. Dei neste tre, Marine Harvest, DNB og Telenor, gjekk alle ned med høvesvis 1,4 prosent, 0,2 prosent og 0,1 prosent. Norsk Hydro gjekk opp 0,2 prosent og Orkla 1,2 prosent.

Flyselskapet Norwegian var blant vinnarane onsdag etter å ha vore ein tapar i går, aksjane gjekk opp 4,2 prosent. TGS-NOPEC blei taparen onsdag og gjekk ned 6 prosent.

Oppdrettsselskapet Marine Harvest la fram kvartalstal og fall 1,44 prosent på børsdagen. Også Salmar la fram kvartalstal og fall 4,08 prosent, skriv E24.

Nordsjøolja klatra til over 50 dollar fatet, og like etter klokka 17 blei ho omsett for 49,93 dollar fatet. Også prisen på amerikansk lettolje gjekk opp frå den låge noteringa tysdag og låg på 47,26 dollar fatet.

To av dei store europeiske børsane følgde OSEBX frå oppgang i går til svak nedgang i dag. DAX 30-indeksen i Frankfurt og CAC 40 i Paris gjekk ned med 0,06 prosent og 0,09 prosent, mens FTSE 100 i London steig med 0,72 prosent.

