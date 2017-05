16-åringar får ikkje lenger stemme

Som ei forsøksordning har 16- og 17-åringar fått stemme i 20 kommunar ved dei to siste lokalvala. No er ordninga evaluert, og regjeringa meiner det ikkje er grunnlag for å fortsette.

Nedsett stemmerettsalder har rett nok ført til at fleire unge er blitt valt inn, men i befolkninga er det ikkje stor støtte for å la dei yngste stemme.

– Det tyder på at allmenta generelt er tilfredse med den eksisterande stemmerettsalderen på 18 år, heiter det i proposisjonen.

Regjeringa peikar også på at det bør vere samsvar mellom myndigalder og stemmerettsalder.

Norges barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU) er djupt skuffa.

– Vi krev at Stortinget tar ansvar for at 16- og 17-åringane får stemme i lokalvalet i 2019, seier Stian Seland, styreleiar i LNU.

– Det er svært trist for demokratiet at regjeringa avbryt arbeidet med stemmerett for 16-åringar. To stemmerettsforsøk har vist oss at stemmerett for 16-åringar fungerer, og at det er på tide å sleppe til 130.000 fleire borgarar i demokratiet, seier Seland.

(©NPK)