Ap: Høies snuoperasjon går på truverdet laus

I samband med forslaget til revidert nasjonalbudsjett sa helseministeren at han likevel ikkje vil leggje ned dei fire regionale helseføretaka i landet, sjølv om dette var blant dei fremste valløfta Høie og Høgre gav før valet i 2013.

Høie var den gongen svært kritisk til det regionale styringsnivået, som han kalla eit «glava-lag» og eit unødvendig byråkratisk mellomnivå.

– Det er heilt openbert at eg har skifta standpunkt når det gjeld dei regionale helseføretaka, vedgjekk Høie overfor Dagens Medisin onsdag.

Helsepolitisk talsmann i Ap Torgeir Micaelsen meiner Høie-retretten er problematisk.

– Det tener til Høies ære at han seier at han har snudd og ikkje endrar syn berre for å endre det. Men det som gir ein bismak, er at han i valkampen for fire år sidan var sjølve faneberaren for å leggje ned helseføretaka, og han brukte veldig sterke ord. Da går dette går på truverdet laus, seier Micaelsen til NTB.

Micaelsen meiner veljarane bør vere svært avventande og kritiske til løfte Høie og Høgre kjem med om helsepolitikken i valkampen til hausten.

– Dei har vist tidlegare at dei har vore villige til å love svært konkrete og dyre ting utan å følgje det opp, seier Micaelsen.

Helseministeren seier til Dagens Medisin at det var etter at han sette seg inn i Kvinnsland-utvalets rapport om helseføretaka at han ombestemte seg.

– Det var da eg såg at her er det ingen betre alternativ, seier Høie.

