Ein mann kritisk skadd i helikopterstyrten i Bergen

Haukeland universitetssjukehus opplyste onsdag at éin av dei var alvorleg skadd, mens to menn var lettare skadde. Torsdag formiddag vart tilstanden til den alvorleg skadde mannen rekna som kritisk.

Statsborgarskapet deira er førebels ikkje endeleg stadfesta, men Vest politidistrikt opplyste torsdag ettermiddag at dei veit at to av dei har tilknyting til Storbritannia. Dei tre mennene er i slutten av 50-åra til i byrjinga av 60-åra.

Det er rutinemessig tatt blodprøver, og det fører automatisk at ein får status som sikta, skriv politiet i ei pressemelding.

Vest politidistrikt har sett ned ei etterforskingsgruppe som skal følgje opp etterforskinga av ulykka utanfor Sandviken. Arbeidet blir leidd og koordinert av økonomiavsnittet.

