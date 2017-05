Gutar får tilbod om HPV-vaksine frå neste haust

Sjølv om avgjerda om at gutar skal få same tilbod som jenter er tatt, vil det dryge før det første stikket skjer. Vaksinasjon for gutar blir ikkje innført før skuleåret 2018/2019 fordi Folkehelseinstituttet treng tid til å produsere og distribuere informasjon til kommunane, gutane og deira foreldre, ifølgje Høgres nettside.

HPV er den vanlegaste seksuelt overførbare infeksjonen blant både kvinner og menn. Likevel har berre jentene fått tilbod om vaksinen, sjølv om vaksinasjon av gutar sannsynlegvis vil førebyggje HPV-relatert kreft hos menn like effektivt som den har gjort for kvinner, skriv Sykepleien. Folkehelseinstituttet har anbefalt helsestyresmaktene å vaksinere gutane, ikkje berre jentene.

I mars stilte overlege og professor i gynekologi Ole Erik Iversen spørsmål om kva helse – og omsorgsminister Bent Høie (H) venta på. I Dagens Medisin spekulerte Iversen i om HPV-vaksine til gutar er Høies joker i valkampen. Onsdag, dagen før revidert nasjonalbudsjett og fire månader før valet, kom meldinga.

– No legg vi opp til at gutane får det same tilbodet, seier Høie.

