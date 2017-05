Inntil 5,3 milliardar meir til kommunane i 2018

– Vi sikrar kommunane ein god og føreseieleg økonomisk vekst også i 2018. Gjennom heile denne stortingsperioden har kommunane fått auka rammer, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB i samband med kommuneproposisjonen for neste år, som regjeringa la fram torsdag.

Regjeringa legg opp til at veksten i dei såkalla frie inntektene, pengar som ikkje er øyremerkte, skal bli på mellom 3,8 og 4,3 milliardar kroner neste år.

Men det blir lagt klare føringar på ein god pott av desse pengane: Regjeringa har lagt inn 300 millionar til styrking av rusomsorga, 200 millionar til tidleg innsats i barnehage og skule og eit tilsvarande beløp til førebyggjande tiltak for barn, unge og familiar.

Sanner forventar òg at kommunane fornyar seg og effektiviserer drifta, men poengterer at det ikkje er stilt nokon krav til dette.

Viss kommunane effektiviserer med 0,5 prosent i 2018, vil det utgjere 1,2 milliardar kroner, ifølgje departementet.

KS: Rett veg

Interesseorganisasjonen til kommunane, KS, seier i ein kommentar at dei meiner kommuneproposisjonen går rett veg, men varslar om eit sterkt utgiftspress for kommunane og fylkeskommunane neste år og i åra framover.

KS-leiar Gunn Marit Helgesen (H) peikar på at av dei frie inntektene neste år så er veksten reelt på mellom 1,25 og 1,75 milliardar når utgifter grunna endringar i befolkningssamansetjing og i auka forventa pensjonskostnader er trekt frå.

Like positive som KS-leiaren er likevel ikkje Ap og Sp. Kommunepolitisk talskvinne i Ap Helga Pedersen kallar proposisjonen ei «sminking av kommuneøkonomien».

– Regjeringa prøver seg med å sminke presentasjonen sin av eit ytterlegare handlingsrom ved å leggje inn ein antatt effektiviseringsgevinst på 1,2 milliardar kroner i kommunane. Alle veit at kommunane effektiviserer, og det gjer dei utan at regjeringa må peike på dette eller prøve å få sitt eige kommuneopplegg til å sjå betre ut med det som grunngiving, seier Pedersen.

Ho meiner regjeringa viser for liten vilje til å prioritere skule og eldreomsorg.

Kommunepolitisk talskvinne i Sp Heidi Grini meiner mesteparten av dei frie inntektene blir etne opp av auka pensjonskostnader. Partiet etterlyser også meir pengar til fylkesvegane og seier dei vil ha ein eigen fylkesvegpakke i 2018.

– Veksten i kommuneøkonomien har vore klart høgare med Høgre og borgarleg styre enn han var under åtte år med raudgrønt styre, parerer Jan Tore Sanner.

Sanner meiner regjeringa har skapt ein sunn kommuneøkonomi dei siste åra. Han viser til at stadig færre kommunar er å finne på den såkalla Robek-lista. Kommunane på denne lista blir sett under ein form for statleg administrasjon.

Storbytilskot

2018 blir òg det første året Kristiansand får storbytilskot. Det skjer i samband med at kommunen blir slått saman med Søgne og Songdalen.

Tilskotet blir på 33 millionar i 2018, men blir auka til over 40 millionar i 2020.

– Kristiansand har i mange år hatt eit sterkt ønske om å komme på denne lista. Med samanslåinga er tida inne for å få storbytilskot, seier Sanner.

Frå før har Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger storbytilskot.

