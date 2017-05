LOs nye kjempe endeleg vald

Med 195 centimeter på sokkeleisten ruvar han i landskapet. No er han på toppen i LO òg. Og der kan han bli verande lenge. I teorien kan førtiniåringen halde fram som LO-leiar i tolv år før han må tre tilbake for aldersgrensa.

– No fatter'n, no kan eg vel seie at eg er sikker på valet, sa Gabrielsen etter å ha takka for tilliten og slått fast at han aktar å vere leiar for heile det mangfaldige LO.

Med seg i leiinga får han Peggy Hessen Følsvik frå Handel og Kontor. Andre nestleiar blir Roger Haga Heimli frå Fagforbundet, mens ny førstesekretær etter Følsvik blir Julie Lødrup frå NTL. Berre 33 år gammal trekkjer Lødrup alderssnittet i LO-leiinga kraftig ned.

LO-sekretær Renee Rasmussen frå Musikernes Fellesorganisasjon vart vraka til LO-toppen, noko småforbunda reagerte kraftig på. I staden vart Kristin Sæther frå Fagforbundet vald inn. Ho kjem frå vervet som nestleiar i LO i Trondheim og leiar av Fagforbundet i Trondheim.

Eit forslag frå Norsk Transportarbeiderforbund om å utvide leiinga med éin representant fekk ikkje tilslutning, noko som gjer at Rasmussen altså forsvinn ut av LO-leiinga etter éin kongressperiode. Dei andre tre LO-sekretærane vart alle attvalde: Are Tomasgaard (Industri Energi), Trude Tinnlund (Fellesforbundet) og Terje Olsson (EL- og IT Forbundet).

