Lysning for norsk økonomi – men regjeringa imponerer ikkje Ap 

– Det er ingen tvil om at valkampen har begynt for lengst. Eg skulle ønskje at Arbeidarpartiet tok realitetane meir innover seg og faktisk ser lyspunkta framfor å svartmåle, seier arbeidsminister Anniken Hauglie (H) til NTB.

I revidert nasjonalbudsjett anslår regjeringa at arbeidsløysa vil liggje på 4,3 prosent og falle vidare til 4,1 prosent neste år. Den registrerte arbeidsløysa blir anslått til 2,8 prosent i år og 2,7 prosent neste år.

Sysselsetting

Hovudproblemet i norsk økonomi no er svak jobbvekst, meiner Ap. Ein sysselsettingsvekst på 0,6 prosent i år er ikkje nok når befolkningsveksten er høgare, meiner finanspolitisk talskvinne Marianne Marthinsen.

– Vi tar imot alle teikn til betring i norsk økonomi med opne armar. Men det som bekymrar oss, er at sysselsettingsdelen fortset å falle. Årsaka til at arbeidsløysa fell er ikkje at fleire finn seg ein ny jobb, men snarare at dei trekkjer seg heilt ut av arbeidsmarknaden.

Mørke skyer

Hovuddelen av fallet i sysselsetting skjedde før regjeringa overtok, poengterer arbeidsministeren. Hun meiner det er historielaust av Ap å skulde regjeringa for dette.

– Halvparten av fallet kjem av vekst i den eldre befolkninga og auka innvandring. Men vi er jo opptatt av å få opp sysselsettingsdelen, medgir ho.

Generelt peiker alle prognosar no i rett retning, ifølgje Hauglie. Veksten i bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Noreg er venta å liggje på 1,6 prosent i år og auke kraftig til 2,4 prosent neste år.

– Vi ser at det lysnar på arbeidsmarknaden og at optimismen stig i næringslivet. Men framleis er det ein del mørke skyer som vi må ta omsyn til, seier ho.

Færre oljekroner

Regjeringa legg opp til å bruke 4,7 milliardar færre oljekroner i år enn tidlegare anslått. I alt er det snakk om 220,9 milliardar kroner eller 2,9 prosent av verdien av oljefondet.

– Dette er ei teknisk innkassering som først og fremst kjem av at utgiftene til folketrygda blir reduserte med 5,5 milliardar, seier Marthinsen.

Reaksjonane frå samarbeidspartia til regjeringa, Venstre og KrF, er i hovudsak positive. Dermed ligg det an til mykje enklare forhandlingsrundar om revidert enn kva tilfellet var med statsbudsjettet i fjor haust. Men også KrF etterlyser tiltak for å få fleire i jobb.

– Arbeidsløysa har falle dei siste månadane, men delen av befolkninga som er i arbeid er den lågaste på 20 år, seier finanspolitisk talsperson Hans Olav Syversen. Auka lærlingtilskot er eit grep KrF etterlyser.

Gründerar

Venstres Terje Breivik er særleg tilfreds med gründerpakka, som blant anna omfattar ei skattefrådragsordning for investeringar i oppstartsbedrifter.

– Den såkalla gründerskatten gir store skattekutt til rike investorar, innvender SVs Snorre Valen. Han meiner budsjettforslaget gir meir til den økonomiske eliten.

Senterpartiet skuldar på si side regjeringa for å fortsette «byråkratiserings- og sentraliseringslinja».

– Dette var regjeringas siste sjanse til å rette opp nokre av dei verste utslaga. Det gjer dei ikkje, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum og viser blant anna til at Lånekasse-kontora i Tromsø og Bergen blir lagde ned.

