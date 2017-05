Mange lekkasjar frå revidert statsbudsjett

Regjeringa gir eit tilskot på sju millionar kroner til arbeid mot marin forsøpling, i tillegg til dei 35 millionane som vart løyvde i statsbudsjettet, heiter det i ei pressemelding frå Miljødirektoratet.

– Ei av dei største miljøutfordringane globalt er forsøpling av havet, og dessverre blir det meir av det. Marin forsøpling og spreiing av mikroplast i havet forverrar det marine økosystemet, naturmangfaldet og ei berekraftig utvikling, seier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Politiutstyr

Også politiet får meir pengar, gjennom eit forslag om 100 millionar kroner ekstra til utstyr, ifølgje Aftenposten.

– Det handlar om alt frå jakker til iPadar og iPhonar, men særleg gjeld det sjølvsagt å få oppgradert bilparken, seier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Svalbard

Regjeringa vil i revidert budsjett også løyve 12 millionar kroner ekstra til forskingsmiljøet på Svalbard, skriv avisa Nordlys.

– Forskarmiljøet i Ny-Ålesund er verdsleiande. Bygningsmassen har begynt å skrante, og då er det flott å kunne bidra til betre rammer rundt forskingsmiljøet, seier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H).

Regjeringa har allereie løyvd 20,5 millionar kroner til eit nytt forskingsbygg i Ny-Ålesund.

Asylbarn

Ifølgje Dagbladet vil regjeringa bruke 120 millionar kroner ekstra på einslege mindreårige asylsøkar. Innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) vil bruke millionane på sju konkrete tiltak for å «betre situasjonen for einslege mindreårige asylsøkjarar».

Tiltaka inneber fleire psykologar, mindre flytting mellom mottak, middel til å redusere traumerelaterte psykiske plager og tettare psykisk oppfølging.

Skattelette

Regjeringa vil også innføre skattefrådrag for investeringar i selskap og varslar i revidert nasjonalbudsjett utsett skatt på aksjeopsjonar.

Ifølgje Dagens Næringsliv skal ordningane stimulere til påfyll av privat kapital i selskap og lette skattebelastninga for gründerar.

– Ordninga med skattefrådrag blir innført etter eit forslag frå Venstre vedtatt i Stortinget for å bidra til meir risikovillig kapital i gründerselskap. Vi la fram ein gründerplan i 2015 som vi har følgt opp med mange gode tiltak, men vi ser at vi framleis strevar med å få nok risikovillig kapital inn i selskapa, seier næringsminister Monica Mæland (H).

(©NPK)