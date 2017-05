Norske journalistar stemmer framleis knallraudt

Det kjem fram av den årlege medieundersøkinga som vart lagt fram under Nordiske mediedager i Bergen torsdag. Statsvitar Frank Aarebrot leiar undersøkinga, som tar tempen på dei politiske preferansane hos journalistane, og her er mykje det same som før, skriv Medier24.

Ap-oppslutninga fell med 2,2 prosentpoeng til 33 prosent frå 2016 til 2017. Det største utslaget står Senterpartiet for med ein auke på 3,1 prosentpoeng til 7,1 prosent. Elles gjer Frp det betre enn i fjor med ei oppslutning på 3,6 prosent, ein framgang på 2,2 prosentpoeng. Høgre står på staden kvil med 13,5 prosent.

Mens parti som SV, MDG og Raudt i røynda kjempar for å halde seg over sperregrensa, hadde journalistane sendt dei trygt inn på Stortinget med høvesvis 12,2; 8,1 og 8,3 prosent av stemmene. Stortinget hadde vorte heilraudt, og Ap, SV og Raudt hadde fått 100 av dei 169 representantane på Stortinget. I tillegg hadde MDG fått 14 representantar, som er like mange som Raudt og to fleire enn dei tolv til Senterpartiet.

Høgre hadde fått 23 representantar, éin meir enn SV. Det er under halvparten av dei 50 representantane SV, Rødt og MDG får. Frp får ingen representantar ettersom dei hamnar under sperregrensa.

Dette er tala frå målinga: (endring frå i fjor i parentes): Ap 33 (-2,2), Sp 7,1 (+3,1), Høyre 13,5 (0,0), Frp 3,6 (+2,2), SV 12,2 (-1,2), KrF 3,4 (+0,2), Rødt 8,3 (+1,1), Venstre 10,1 (-0,7) og MDG 8,1 (-2,5).

(©NPK)