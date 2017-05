PST truleg utsette for hacking

– Det er antakeleg eit ddos-angrep som er grunnen til at sida er nede, seier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til TV 2.

DDoS står for Distributed Denial-of-Service. Eit slikt angrep betyr at ein hindrar at nokon eller noko får tilgang til informasjon eller ressursar dei skal ha tilgang til, skriv kanalen.

Torsdag morgon var PSTs nettsider framleis nede.

– Vi er i kontakt med vår webhost. Per no veit dei ikkje om angrepet er retta mot vår side eller mot andre sider som ligg på same server, seier Hugubakken.

(©NPK)