Planen for politiets beredskapssenter ut på høyring 

– Dette er eit viktig steg i arbeidet med nytt beredskapssenter. Med dette forslaget er vi komne eit langt steg vidare i planlegginga av eit beredskapssenter på Taraldrud, seier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) i ei fråsegn torsdag.

Av forslaget går det fram at beredskapssenteret vil ha både innvendige og utvendige skytebaner, og eit øvingsanlegg for strid i busett område. Beredskapssenteret blir planlagt for inntil 300 arbeidsplassar som inkluderer beredskapsressursane, og administrasjon og servicefunksjonar, heiter det vidare.

Forslaget er utarbeidd av Justis- og beredskapsdepartementet.

Det var i oktober i fjor at regjeringa bestemte å legge beredskapssenteret til Taraldrud i Ski kommune i Akershus.

Senteret skal samle helikoptertenesta, beredskapstroppen, bombegruppa og krise- og gisselforhandlartenesta.

