Regjeringa med 120 millionar til asylbarna

Dagbladet skriv at Innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) vil bruke millionane på sju konkrete tiltak for å «betre situasjonen for einslege mindreårige asylsøkjarar» med ein gong.

– Det har over tid vore ein alvorleg situasjon for mange barn i asylmottak. Dette har regjeringa tatt på største alvor, seier Sandberg til avisa.

Tiltaka inneber fleire psykologar, mindre flytting mellom mottak, middel til å redusere traumerelaterte psykiske plager og tettare psykisk oppfølging.

– Regjeringas hovudmål er å føre ein politikk som fører til at færre barn blir sende ut på ei farefull reise til Noreg. Samtidig er det viktig at barn som kjem til landet utan omsorgspersonar får eit forsvarleg og tilstrekkeleg tilbod, seier Horne.

Sidan 2015 har talet på einslege mindreårige asylsøkjarar minka betydeleg. I 2016 kom det 320 einslege mindreårige asylsøkjarar til Noreg. Ved utgangen av mars i år har det berre komme 60.

