Statsraad Lehmkuhl skal fikse skroget

– Statsraad Lehmkuhl er ein viktig del av norsk kulturarv, og det er viktig å sørgje for at skuta er i operativ stand, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Då skroget på den historiske seglskuta vart undersøkt i fjor, viste det seg at behovet for vedlikehald var mykje større enn det som kan dekkjast over det ordinære driftsbudsjettet.

