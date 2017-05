Tilstanden kritisk for ein mann etter helikopterstyrten i Bergen

Haukeland universitetssjukehus melde onsdag at éin av dei tre mennene var alvorleg skadd, mens to menn på 53 og 62 år var lettare skadd. No er tilstanden til den alvorleg skadde mannen kritisk. Han var utan puls og pusta ikkje då redningsmannskapa kom til staden.

To av mennene er frå Storbritannia, mens nasjonaliteten til den tredje mannen er ukjent, melde NRK onsdag.

– Det var berre tre personar i helikopteret då det fall i sjøen frå yachten Bacarella klokka 21.24 onsdag. Piloten og to andre, sa vakthavande redningsleiar Jan R. Lillebø ved Hovudredningssentralen Sør-Norge onsdag kveld.

Redningsselskapets båt «Bjarne Kyrkjebø» var på staden etter berre to-tre minutt, ifølgje NRK.

– Redningsselskapet sin båt vart vitne til hendinga. Dei kappa fortøyingane sine og gjekk rett ut til havaristen. Dei skal ha ein stor del av æra for at vi har hand om tre personar, sa politiets innsatsleiar på staden onsdag. Han la til at den raske utrykkinga kan ha betydd forskjell på liv og død.

(©NPK)