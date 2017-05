To britar i helikopterstyrt i Bergen

Haukeland universitetssjukehus melder at ein av dei tre mennene er alvorleg skadd. To menn på 53 og 62 år er lettare skadde. Ifølgje NRK er to av mennene frå Storbritannia, mens nasjonaliteten til den tredje mannen er ukjent.

– Det var berre tre personar i helikopteret då det fall i sjøen frå yachten Bacarella klokka 21.24 onsdag. Piloten og to andre, sa vakthavande redningsleiar Jan R. Lillebø ved Hovudredningssentralen Sør-Noreg onsdag kveld.

Vitne

Ifølgje NRK var Redningsselskapets båt Bjarne Kyrkjebø på staden etter berre to-tre minutt, fordi dei allereie var i området på ein annan jobb.

– Redningsselskapet sin båt vart vitne til hendinga. Dei kappa fortøyingane sine og gjekk rett ut til havaristen. Dei skal ha ein stor del av æra for at vi har hand om tre personar i dette helikopter, sa politiets innsatsleiar Frank Listøl på staden. Han legg til at den raske utrykkinga kan ha betydd forskjell på liv og død.

Kom frå Shetland

Lillebø fortel at helikopteret hadde floge frå Shetland tidlegare onsdag før det fylte drivstoff på Flesland og seinare flaug ut til yachten i Sandviken.

Bergensavisen omtalte den 60 meter lange yachten 1. mai i år. Då sa ein i mannskapet at det var hemmeleg kven som eig luksusbåten som er registrert i skatteparadiset Cayman Islands. Han opplyste vidare at eigarane pleier å fly til båten for å vere der nokre dagar av gongen.

Ifølgje nettstaden boatinternational.com vart båten seld på ein auksjon i 2014 for over 30 millionar dollar. Det svarar til i overkant av 250 millionar kroner med dagens valutakurs.

Fortset avhøyr

– Då helikopteret skulle dra igjen, såg det ut som om det fanga seg i noko, snurra rundt, og styrta i sjøen, sa Damien Magrou, som vart vitne til hendinga.

Meldinga om ulykka kom like før 21.30 onsdag kveld. Politiet har starta innleiande avhøyr av vitne, men seier det er for tidleg å seie noko om hendingsgangen. Avhøyra vil fortsette torsdag. Havarikommisjonen vart rutinemessig varsla.

Helikoptervraket vart sikra og vil bli transportert til eigna lagringsplass for vidare undersøkingar torsdag, ifølgje politiet.

– Vidare vil det bli sikra moglege elektroniske spor som vil kunne vere med på å klargjere hendingsgangen, sa operasjonsleiar Bjarte Rebnord hos politiet i Bergen.

(©NPK)