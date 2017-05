Brei politisk avvisning av LOs boikottvedtak

Første dag på jobb som LO-leiar enda i eit sviande nederlag for Hans-Christian Gabrielsen. Trass i klare åtvaringar gjekk LO-kongressen inn for å boikotte Israel.

Gabrielsen åtvara mot følgjene av ein internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott.

– Dette vil ramme palestinske arbeidarar og den palestinske fagrørsla, sa den nyvalde LO-leiaren.

Han vart ikkje høyrt. Med 193 mot 117 stemmer slutta LO-kongressen opp om dissensen frå mindretalet i redaksjonskomiteen.

– Nok er nok

Til no har LO gått inn for boikott av varer frå dei israelske busetjingane og industrisonene på Vestbreidda, men no skjerpar altså den største arbeidstakarorganisasjon her til lands tonen.

På spørsmål om korleis Gabrielsen kjem til å følgje opp vedtaket, var svaret unnvikande.

– Vi skal ta dette vidare, men det seier seg sjølv at ein internasjonal boikott uansett vil liggje eit stykke fram i tid.

Leiaren i El- og IT-forbundet, Jan Olav Andersen, var blant dei som stemte for ein generell boikott av Israel. Han viser til at okkupasjonen av Vestbreidda og Gaza har vart i 50 år.

– Nok er nok. Dette er ei oppfølging av tidlegare diskusjonar i LO, der vi har avstått frå å vedta boikott og i staden stilt ei rekke velmeinande krav – utan at det har hjelpt, seier Andersen.

– Kontraproduktivt

Vedtaket vart raskt avvist av fleire parti. Statsminister Erna Solberg (H) meiner boikott er lite konstruktivt.

– Vi meiner det er kontraproduktivt til å finne gode løysingar i konflikten og meiner at vi skal ha samarbeid med både Israel og dei palestinske styresmaktene på å finne fram til gode løysingar, seier ho.

Utanriksminister Børge Brende (H) meiner likeins at boikott ikkje er vegen å gå, og han beklagar vedtaket.

Også Arbeidarpartiet ønskte tydeleg å ta avstand frå standpunktet til LO-kongressen. Partileiar Jonas Gahr Støre strekar under at han er ueinig i vedtaket.

– Eg trur ikkje det fører oss nærmare dei måla vi ønskjer, nemleg ei politisk løysing på konflikten mellom israelarar og palestinarar, opprettinga av ein palestinsk stat og fremje av menneskerettar, seier Støre.

Han ser signaleffekten som eit vedtak frå ein norsk arbeidstakarorganisasjon gir. I eit demokrati må ein respektere at ulike stemmer kjem til uttrykk, presiserer han.

– Men eg kan gjere det klart at det ikkje er Arbeidarpartiets politikk, og det er ikkje ein politikk som ei regjering eg har ansvar for, kjem til å føre, seier han.

Framstegspartiet kallar vedtaket skammeleg, mens KrF meiner det er med på å demonisere Israel.

Ambassaden: LO har Israel-mani

Israel reagerer kraftig på boikottvedtaket og fordømmer det på det sterkaste. Israels ambassade i Noreg skildrar vedtaket som umoralsk, diskriminerande og dobbeltmoralsk.

– Å arbeide for ein total boikott av den israelske staten vil berre bidra til, og ytterlegare auke, mistilliten og spenninga. Det vil føre oss vidare bort frå ei fredeleg løysing, heiter det i ei fråsegn frå ambassaden.

LO gjekk fredag inn for ein internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel og ei norsk anerkjenning av Palestina som eigen stat innanfor grensene av 1967.

– Denne umoralske resolusjonen speglar av djupt rotfesta, partiske, diskriminerande og dobbeltmoralske haldningar mot den jødiske staten. Det ser ut til å vere ein Israel-mani i fagforbunda, særleg LO, skriv ambassaden.

(©NPK)