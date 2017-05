Forfattar og redaktør frikjent for gruppevaldtekt av ei kvinne i Oslo – må betale erstatning

Dommen fall i Oslo tingrett fredag. Ingen av dei tre vedgjekk straffskuld da de møtte i retten i slutten av april.

To av dei tre var tiltalte for å ha gjennomført ei sovevaldtekt i ei leilegheit i Oslo i slutten av mars 2015. Tredjemann var tiltalt for medverking ved å fotografere handlingane.

Dei tre møttest på et kulturarrangement og hamna deretter i leilegheita til ein av dei. Fotografia som vart tatt den aktuelle natta, viser seksuelle handlingar mot kvinna. To av mennene har òg erkjent at dei gjorde dette.

Kvinna har forklart at ho ikkje hugsar noko av det som skjedde, men seier at ho ikkje kan forstå at ho har gitt samtykke til handlingane eller fotograferinga. Dagen etter oppsøkte kvinna politiet og melde frå om overgrep. Ho gav minnebrikka med bileta til politiet.

Rimeleg tvil

Oslo tingrett skriv at for å kunne domfelle dei tre tiltalte må retten vere overtydd om at den fornærma ikkje har samtykt til seksuell kontakt. Etter ei samla vurdering fall retten ned på at det er rimeleg tvil, og at ein etter beviskrava i strafferetten ikkje kan sjå vekk frå at kvinna har samtykt. Dei tiltalte må derfor frifinnast.

– Forklaringa til den fornærma om at ho ikkje hugsar noko, er slik retten ser det, heller ikkje noko sterkt bevis på at ho har vore i ein medvitslaus og hjelpelaus tilstand, heiter det i dommen.

Oslo tingrett meiner dessutan at «straffelovens bestemmelser ikke kan gis anvendelse på situasjoner hvor en part – på grunn av sterk beruselse – innlater seg på seksuell omgang som han/hun i edru tilstand åpenbart ikke ville akseptert».

Erstatning

Beviskravet for erstatning etter sivile krav er mindre strengt. Retten har derfor dømt dei tre til å betale kvinna 552.114 kroner i erstatning og 120.000 kroner i oppreising.

Oslo tingrett viser til fotografai tatt under den seksuelle omgangen, og meiner desse gjer det sannsynleg at kvinna ikkje var i stand til å setje seg imot den seksuelle omgangen, og at ho heller ikkje hadde gitt noko samtykke til det som vart gjort, heiter det i den delen av dommen som dreier seg om erstatningskravet.

Aktor i saka hadde kravd tre års fengsel for to av mennene og fengsel i to år og to månader for den tredje.

Påtalemakta har tatt områdingstid for å vurdere om dei skal anke frifinninga.

