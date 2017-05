Forskar: Store kostnadssprekkar i samferdselsprosjekt

– Enkelt fortalt betyr det at kostnaden som blir lagt til grunn når prosjekt blir prioriterte i Nasjonal transportplan (NTP) er ein heilt annan enn den reelle kostnaden for prosjektet, seier forskar Morten Welde ved NTNU, som har utarbeidd rapporten.

Kostnadsutviklinga til i alt 20 ulike statlege investeringsprosjekt, inkludert seks vegprosjekt, er undersøkte i rapporten. Den konkluderer med at kostnadsberekningane aukar med 40 prosent frå første til andre kvalitetssikring, skriv Teknisk Ukeblad.

Welde meiner at styresmaktene kan unngå kostnadssprekkane ved å blant anna revurdere prosjekta etter første kvalitetssikring, og at dei må bli betre til å vurdere ulike ønske opp mot framtidig gevinst.

Forskar James Odeck i Vegdirektoratet meiner at politisk styring i stor grad legg føringar for endringane som oppstår mellom første og andre kvalitetssikring. Noko han meiner gjer jobben med kostnadsberekningar i ein tidleg fase vanskeleg for etaten.

– På den eine sida må etaten lage førebels anslag for å få eit prosjekt inn i ei prioriteringsordning (NTP). På den andre sida er prosjekta ofte ikkje modne for kvalitetssikring på dette tidspunktet, seier han.

Teknisk Ukeblad har prøvd å få tilsvar på rapporten frå Statens vegvesen, men har så langt ikkje fått svar. Vegvesenet har skrive om rapporten på sine nettsider.

