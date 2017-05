LO avviste generelt forbod mot bemanningsbyrå

– Innleige av arbeidskraft frå bemanningsføretak er i enkelte bransjar i ferd med å utkonkurrere faste tilsettingar, heiter det i LOs nye handlingsprogram som vart vedtatt fredag.

Byggje- og anleggsbransjen blir peika ut som ein versting, til liks med luftfarten, der «atypiske tilsettingsforhold» ifølgje LO truar sikkerheita.

– Lause tilknytingsforhold og uvisse til arbeid gir rom for utnytting av arbeidskrafta, noko som utfordrar den norske arbeidslivsmodellen, heiter det.

Fleirtalet i redaksjonskomiteen vil jobbe for at innleige som hovudregel ikkje skal vere tillatt, og at tidsavgrensa innleige berre skal kunne avtalast der det er heimel for det i landsomfattande tariffavtale. I tillegg blir det slått fast at innleige kan bli forbode for visse arbeidstakargrupper eller innan visse bransjar «når viktige samfunnsomsyn tilseier det».

Eit mindretal i redaksjonskomiteen ville gå lenger og ha eit generelt forbod mot bemanningsbyrå, men forslaget fekk ikkje fleirtal.

