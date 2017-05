LO slår ring om EØS-avtalen

På førehand gjekk fleire LO-forbund ut med krav om at EØS-avtalen må seiast opp eller reforhandlast. Det er det ikkje fleirtal for, men fråsegna er kritisk og meir konkret enn tidlegare.

– Reservasjonsmoglegheita må brukast når EU-direktiv innskrenkar nasjonale verkemiddel mot sosial dumping og reduserer faglege rettar og velferdsordningar, heiter det i fråsegna, som også nemner at norske tariffavtalar og norsk arbeidslivslovgjeving må ha forrang framfor EUs reglar.

Fråsegna slår vidare fast at Storbritannias utmelding av EU kan få «betydelege konsekvensar» for Noreg, at handel med britane derfor må sikrast gjennom nye avtalar og at dei vidare konsekvensane av brexit blir greidd ut av styresmaktene.

Konkret krev LO at norske styresmakter motset seg avgrensingar i retten til kollektive kampmiddel og nasjonal lønnsdanning. Forslaget frå Ap om å innlemme ILOs kjernekonvensjonar i menneskerettslova av 1999, får støtte. Det er kanskje ikkje så rart, all den tid det på førehand var utgreidd og tilrådd av juridiske avdeling.

