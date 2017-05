Luftforsvaret: – Noreg bør få rakettskjold

Luftforsvaret beskriv i ein hemmelegstempla rapport enorme hol i det norske luftvernet, skriv Klassekampen. Her blir det slått fast at Forsvaret i dag ikkje er i stand til å beskytte Noreg mot angrep frå missil og presisjonsstyrte bomber. Dagens luftvern blir omtalt som «avgrensa», med for liten størrelse og for kort rekkevidde.

Dette gjer dei norske flystasjonane, som skal bli base for Noregs nye kampfly, til enkle mål. Luftforsvaret konkluderer derfor med at Noreg har to val: Bli med i Natos omstridde rakettskjold eller skaffe eit eige nasjonalt rakettskjold.

Eit eige norsk rakettskjold vil bli ekstremt dyrt. Samtidig har Russland varsla ein svært skarp reaksjon og «katastrofale konsekvensar» om Noreg blir med i Natos rakettskjold.

Den graderte rapporten Klassekampen har fått tilgang til, er Luftforsvarets innspel til utbygginga av Evenes. Flystasjonen skal bli hovudbasen for kampflya i Nord-Noreg.

