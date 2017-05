Politibilinnkjøpet halvert på fire år

Oversikta som Politiforum har henta frå Politiets fellestenester (PFT), viser at politidistrikta samla kjøpte 93 nye bilar i fjor, mot 184 i 2012.

Kvart år sidan 2012 har talet på innkjøpte bilar gått ned.

– Vi har ikkje ein berekraftig økonomi på grunn av eit altfor lågt investeringsnivå over tid. Det handlar sjølvsagt om køyretøyinvesteringar, som er den store utgiftsposten her. Basert på ei ideell utskiftingstakt har vi nok eit etterslep i størrelse 40–50 millionar kroner på køyretøya. Og det er kritisk, for dette er jo arbeidsverktøyet til dei tilsette, seier administrasjonssjefen i verksemdsområde Vestfold, Gard Hagen, til fagbladet.

Oversikta som inkluderer både sivile og uniformerte bilar og framleis blir ført på den gamle inndelinga av politidistrikta, viser at det er gamle Salten politidistrikt som kjøper inn færrast bilar. Deretter følgjer Nordmøre og Romsdal med seks bilar i perioden, før Vestoppland og Vest-Finnmark med sju kvar.

