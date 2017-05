Politiet: Laust trekk som trefte rotoren truleg årsak til helikopterstyrt

I ei pressemelding fredag formiddag opplyser Vest politidistrikt at dei ikkje har nokon haldepunkter for at det har skjedd menneskeleg svikt eller teknisk feil i samband med ulykka, men at dei vil vente på konklusjonane frå Havarikommisjonen.

– Etterforskinga har gitt god dokumentasjon, inkludert ei rad videoar og bilete som viser hendingsgangen. Etterforskinga har vist at helikopteret ved landing har vore utsett for ein ytre påverknad. Eit trekk som dekte ein bensintank, har treft rotoren, og mykje tyder på at dette er ei medverkande eller direkte årsak til at helikopteret styrta, skriv Vest politidistrikt.

Ulykka skjedde då helikopteret skulle lande på yachten Bacarella i Sandviken i Bergen. Det var tre personar om bord i helikopteret.

Ein 57 år gammal mann er innlagt på Haukeland universitetssjukehus med kritiske skadar. To andre menn er begge utskrivne frå sjukehuset, opplyser Helse Bergen fredag.

