Remøy-trålar blir halden tilbake i Murmansk

Reketrålaren Remøy var på veg ut av russisk sone då russiske inspektørar kom om bord for rutinekontroll onsdag. Det skal ha blitt oppdaga ein formalitetsfeil i dokument knytt til lisensieringa av fartøyet, ifølgje havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt.

Trålaren vart henta av russisk kystvakt og lagt for anker i Murmansk.

– Norske fiskeristyresmakter jobbar no med å få frigitt båten og er klar over at fartøyet har sendt inn korrekt lisenssøknad. Det blir jobba intenst frå norske styresmakter for å få frigitt båten så raskt som mogleg, heiter det i ei pressemelding frå Fiskebåt.

Bagatell

Båten er eigd av Remøy Havfiske i Fosnavåg i Herøy kommune i Møre og Romsdal.

– Vi håpar at saka blir løyst raskt, og at norske styresmakter finn ei løysing saman med russiske styresmakter. Vi får god hjelp frå norske fiskerimyndigheiter, seier styreleiar Olav Remøy i Remøy Havfiske til Nordlys.

– Det er ein liten detalj som manglar, eller ein definisjon som må avklarast mellom russiske og norske styresmakter. Dette burde vore avklart kjapt og enkelt, seier Remøy til NRK.

Han presiserer at trålaren ikkje formelt er tatt i arrest, men blir halden igjen fram til situasjonen er avklart.

Må vente

Det norske konsulatet i Murmansk har vore i kontakt med trålaren, men har elles hatt ei avgrensa rolle i saka.

– Det einaste vi har hjelpt til med er å finne ein skipsagent. Slik eg har forstått kapteinen om bord, ventar dei på at etterforskinga skal starte. Han har også understreka at behandlinga dei har fått av russiske styresmakter er heilt adekvat. Så lenge ting fungerer slik dei skal, har ikkje konsulatet noko anna rolle, seier visekonsul Jørgen Holten Jørgensen.

Båten har vore på rekefiske i russisk sone i Barentshavet, med mannskap på 17 om bord. To av dei er frå Færøyane.

– Vi har vore i kontakt med dei, og dei har det greitt. Det er i det heile ikkje ein dramatisk situasjon, men det er jo ein belasting, seier styreleiar Remøy.

