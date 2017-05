US Marines vurderer Værnes som hovudbase i Europa

Den norske regjeringa har ein avtale med dei amerikanske styresmaktene om at inntil 330 marinesoldatar kan drive rotasjonsbasert øving og trening i Noreg i 2017. Frå norsk side har det heile tida vore presisert at stasjoneringa ikkje er permanent.

Pressevakt Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet stadfestar overfor VG at Noreg og USA no diskuterer nytta av å vidareføre denne avtalen ut over 2017.

Dersom Værnes blir hovudbasen i Europa for dei amerikanske marinestyrkane, kan det vere snakk om ei dobling av styrken på 330 soldatar.

– Den noverande styrken vår i Europa er sett til om lag 650 marinesoldatar, og denne styrken kan bli plassert her, seier kommandør for dei amerikanske marinekorpsstyrkane i Europa, general Niel E. Nelson, til nettstaden military.com, som først omtalte nyheita.

Da dei amerikanske styrkane landa i januar, var det til store protestar frå Russland, som skulda Noreg for å forverre tryggleiken i Europa ved å sleppe amerikanske soldatar inn i Noreg. Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) fryktar at ei stasjonering av amerikanske styrkar kan forverre Noregs forhold til Russland, og er særleg bekymra fordi Donald Trump er president i USA.

– Ein av dei tinga vi frykta med den rotasjonsstyrken som er der no, er at han blir gjort om til ei fast utstasjonering. Da får vi amerikanske soldatar fast på norsk jord under leiing av Donald Trump, ein heller ustabil president. Vi fryktar at det kan bidra til å forverre forholdet til Russland, seier stortingsrepresentant til NRK.

(©NPK)