NRK: Går truleg mot brot i jordbruksforhandlingane

Det er framleis stort sprik mellom krav og tilbod i jordbruksforhandlingane, ifølgje kanalen.

Forhandlingane om jordbruksoppgjeret er på overtid. Partane i jordbruksoppgjeret gjekk måndag frå kvarandre utan å ha komme til semje. Staten og bondeorganisasjonane hadde òg fleire møte gjennom helga, og søndag var partane i forhandlingar til over midnatt, utan å bli einige.

Det første tilbodet frå staten var på 410 millionar kroner. Det var 1 milliard kroner mindre enn det bøndene kravde. Bondeorganisasjonane krev at inntektsgapet til andre grupper blir tetta, og at oppgjeret gir eit vesentleg løft for dei små og mellomstore bruka.

Landbruks- og matdepartementet held pressekonferanse om resultatet av forhandlingane klokka 16.

(©NPK)