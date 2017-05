Stor snøskredfare i fleire regionar

Snøskredvarslinga Varsom.no varslar faregrad 3 – betydeleg, for snøskred i Vest-Telemark, Hardanger, Voss, Jotunheimen, Indre Troms, Tromsø og Lyngen torsdag.

Mildvêr og regn er årsaka til den auka faren. I Jotunheimen fryktar snøskredvarslinga at ferske flak av fokksnø kan losne og føre til middels store naturleg utløyste skred. Slike flakskred er farlege fordi dei kan få stor fart. I Troms kan det komme snø høgt til fjells, utan at det aukar skredfaren. Varsom.no åtvarar spesielt mot skavlbrot og at det kan gå større skred på gamle kantkornlag.

Ved faregrad 3 er det generelt ustabile forhold, og ferdsel i skredterreng krev solid kunnskap. På generelt grunnlag tilrår Varsom.no å unngå terreng som er brattare enn 30 grader.

