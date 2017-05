Stortinget vil la mobbeoffer søkje om oppreisning

– Eg trur det vil vere viktig for elevar som har fått øydelagt skuletida på grunn av mobbing, seier stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad (H).

– Kanskje blir det lettare å legge mobbinga bak seg ved at ein kan få ein kompensasjon for det ein har vore gjennom. Det vil òg vere eit signal til skulane og omgivnadene om at samfunnet tar mobbing på alvor, seier ho.

Korleis ordninga skal innrettast, og korleis ho vil fungere, skal Utdanningsdepartementet no vurdere nærare. Mellom anna er det aktuelt å sjå på nyordninga i høve til eksisterande oppreisningsordningar.

– Uendra straffansvar

Utdanningskomiteen på Stortinget var tysdag klare med innstillinga si om forslaget frå regjeringa til ny lov om mobbing.

Arbeidarpartiet strekar under at oppreisninga ikkje var omtalt i lovforslaget, og meiner kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) går på eit nederlag.

– Det er ein samrøystes komité som no instruerer kunnskapsministeren om å få på plass ei slik ordning, seier Christian Tynning Bjørnø.

Komiteen trassa òg Isaksens forslag om at det personlege straffansvaret skulle endrast frå aktlaust til grovt aktlaust.

– Mange anti-mobbeorganisasjonar har vore opptatt av dette og bedt oss passe nøye på at vi ikkje lagar ei lov som er svakare enn den vi har i dag, seier Bjørnø.

Skulane får aktivitetsplikt

Blant barn og unge som blir mobba, seier sju av ti at det skjer når dei er på skulen, viser funn frå chattetjenesten snakkeommobbing.no. Berre 9 prosent av dei som oppsøkjer tenesta, seier at dei berre blir mobba på nettet, melder NRK.

Skulane skal no få ei aktivitetsplikt som erstattar enkeltvedtak i mobbesaker, meiner fleirtalet i komiteen.

Det betyr at skulane får ei skjerpa plikt til å følgje med og gripe inn mot mobbing. Dei må òg dokumentere kva dei gjer, slik at saka eventuelt kan overprøvast. Om skulen ikkje gjer jobben sin, kan han i ytste konsekvens få dagsbøter.

Foreningen Mobbing i Skolen har tidlegare stilt seg kritisk til denne endringa, ettersom dei fryktar at elevrettane blir svekte viss ein juridisk knagg inn i forvaltningslova blir borte.

Det er ei bekymring som Arbeidarpartiet deler. Partiet meiner det ikkje er noko i vegen for å halde på enkeltvedtaket, samtidig som det blir innført ei forsterka plikt til å handle.

– Det er ikkje eit enten eller. Det handlar om rettstryggleiken til alle partar som er innlanda i ei mobbesak, seier Bjørnø.

Held på omstridd klageordning

Fleirtalet valde òg å halde på Fylkesmannen som klageinstans, sjølv om det herskar ei brei oppfatning om at ordninga ikkje har fungert godt nok.

Anders Tyvand i KrF meiner Fylkesmannen er den beste løysinga fordi det allereie er klageorgan for heile opplæringslova.

– Om Barneombodet vart klageinstans, slik Djupedalutvalet foreslo, hadde det svekt den uavhengige rolla til Barneombodet, meiner han.

Mindretalet i komiteen meinte det var ein dårleg idé å vidareføre klageordninga, og peika på at det ikkje er uvanleg at nasjonale ombodsorgan òg er ankeinstans.

Likevel går ein samla komité inn for eit eige forslag om at det skal opprettast mobbeombod i kvart fylke. Desse omboda skal ikkje ha formelle sanksjonsmoglegheiter.

– Dei skal vere eit lågterskeltilbod, som det skal vere lett å ta kontakt med viss ein føler behov for hjelp, seier Tyvand og legg til at omboda òg skal arbeide førebyggande og ha ein vaktbikkjefunksjon.

