Auka politinærvær under Bruno Mars-konsert

Det er klart etter eit møte mellom arrangøren Live Nation, tryggleiksselskapet Pro Sec og Oslo-politiet tysdag.

– Det blir eit litt auka politinærvær i form av synleg politi, i tillegg til tiltak vi jobbar med ut frå ei generell trusselvurdering, seier Johan Fredriksen, som er leiar for felles eining for operativ teneste i Oslo politidistrikt.

– Det er ingen kjente relasjonar til Noreg frå hendinga i Manchester. Slik sett er det ingen forandring når det gjeld trusselbildet. Vi vel likevel å sette inn litt meir ressursar på den første konserten for at det skal vere tryggleiksskapande for dei som skal dit, seier han til NTB.

Også tryggleiksselskapet meiner tryggleiken vil bli godt varetatt.

– Vi har veldig strenge tryggleikstiltak alt no, og vi er nøye med å visitere alle på veg inn i arenaen. Det vil vi fortsette med, seier operativ leiar for tryggleiken i selskapet Pro Sec Security, Henning Kristiansen, til Budstikka .

Det er Pro Sec Security som har ansvaret for tryggleiken ved Telenor Arena.

Det er venta at konserten med den amerikanske artisten blir utselt.

