Beredskap i borgarlege budsjettrundar

Då finanskomiteen på Stortinget måndag heldt open høyring om revidert, var det fleire som flagga bekymring rundt manglande løyvingar til sivil beredskap.

– Dette er noko vi tar på stort alvor, seier finanskomiteleiar Hans Olav Syversen (KrF) til NTB.

Han slår fast at spørsmål knytt til sivil beredskap vil bli eitt av temaa når regjeringspartia Høgre og Frp møter samarbeidspartia KrF og Venstre til forhandlingar om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Det første møtet er tillyst onsdag klokka 12, men det er venta at forhandlingane først vil starte for alvor neste veke.

Bakgrunnen for saka er bekymringane som DSB-sjef Cecilie Daae har flagga, for eksempel overfor VG i førre veke.

– Vi er i ein svært alvorleg økonomisk situasjon. Eg har fått ei rad oppdrag eg ikkje kan gjennomføre, sa ho til avisa.

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap har som oppgåve å førebyggje ulykker, kriser og katastrofar og sørgje for effektiv krisehandtering. Etter terrorangrepet 22. juli 2011 fekk direktoratet 45 millionar kroner ekstra, men dei siste tre åra har regjeringa ifølgje VG kutta til saman 55,5 millionar kroner.

