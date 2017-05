Brende i møte med kollegaer frå Finland og Island

Svenske Margot Wallström og danske Anders Samuelsen er hindra frå å delta, ifølgje Utenriksdepartementet. Landa er derimot representert ved sine statssekretærar, opplyser kommunikasjonsrådgivar Siri R. Svendsen i Utenriksdepartementet til NTB.

Møtet på Lysebu Hotel i Oslo blei innleidd med arbeidsmiddag tysdag, og det held fram onsdag. Den politiske utviklinga i Europa og brexit, forholdet til Russland og tryggleiken i våre nærområde, i tillegg til Nordens forhold til andre regionar og internasjonale organisasjonar er nokon av temaa, ifølgje Utenriksdepartementet .

– I ei krevjande og uføreseieleg verd bidreg den nære nordiske dialogen og det strategiske utanrikspolitiske samarbeidet til eit sterkare Europa. Norden deler sentrale verdiar og interesser og har både evne, vilje og moglegheit til å påverke, seier utanriksminister Børge Brende.

Møtet er eitt av dei over 20 nordiske ministermøta som Norge arrangerer i løpet av 2017 i tilknyting med at vi har formannskapen i det nordiske regjeringssamarbeidet. 29. og 30. mai er Erna Solberg (H) vert for eit uformelt nordisk statsministermøte i Bergen .

(©NPK)