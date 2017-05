Cappelen Damm stemner Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet påla i mars forlaget eit gebyr på 9,1 millionar kroner. Det er dette vedtaket om gebyr som forlaget ikkje vil godta.

– Grunngjevinga til Konkurransetilsynet for å påleggje Cappelen Damm bot er, etter meininga vår, basert på uriktig forståing av faktiske forhold og hendingsgang, seier Tom Harald Jenssen, administrerande direktør i Cappelen Damm, i ei pressemelding.

Bakgrunnen for gebyret var resultata av kontrollbesøk hos fleire forlag i 2014. Tilsynet hadde mistanke om eit samarbeid blant forlaga om boikott som ein reaksjon på Reitan Convenience og Interpress si avgjerd om å nekte Bladcentralen distribusjon via dei for bøker til Narvesen og 7-Eleven.

– Vi meiner å ha dokumentert med klårleik at Cappelen Damm ikkje har delteke i nokon form for koordinering av kva forlaga skulle gjere i samband med framleis distribusjon av bøker gjennom Interpress, seier Jenssen.

Forlaget tek difor ut stemning for Oslo tingrett for å få vedtaket oppheva.

(©NPK)