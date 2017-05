Nazistar får lov til å marsjere mot homofili

Arrangementet skal etter planen gå av stabelen 29. juli i år, skriv Dagsavisen .

Politiet seier omsynet til ytringsfridomen er bakgrunnen for at nazistane får klarsignal til demonstrasjonen.

– Grunnlovas paragraf 100, retten til å ytre seg, står sterkt i Noreg. Og på politimeisternivå er det uttalt at demonstrasjonar som dette, skal gjennomførast. No har også våre juristar landa på at Den nordiske motstandsbevegelsen skal få gjennomføre demonstrasjonen dei har søkt om å få halde i Fredrikstad til sommaren, seier ordensleiar Inge Jensen hos politiet i Fredrikstad.

