Remøy-saka opp i Stortinget

Liv Signe Navarsete sit i utanrikskomiteen på Stortinget og har vendt seg til utanriksministeren og bedt om svar på kva regjeringa gjer for å løyse den fastlåste situasjonen, skriv Fiskebåt.

I brevet spør ho om når ein kan forvente ei løysing og peikar på at både mannskap og reiarlag har hamna i ein fortvilt situasjon etter at norske styresmakter har gjort ein feil.

– Det er maktpåliggjande at norske styresmakter handlar raskt for å løyse saka, skriv ho i spørsmålet til utanriksministeren.

Formell feil

Reketrålaren Remøy vart stoppa av russisk kystvakt og tatt inn til Murmansk 10. mai, etter at det vart oppdaga ein feil i lisensdokumenta som trålaren treng for å kunne fiske i russisk sone. Der har Kystdirektoratet ikkje kryssa av for rekefiske i søknaden til russiske styresmakter, noko som skulle ha vore gjort.

Trålaren har eit mannskap på 17 personar, der to er frå Færøyane og resten er norske. Russiske styresmakter har stilt eit kausjonskrav på 90 millionar kroner for å sleppe trålaren ut av Murmansk. Mens ein ventar på ei løysing blir det jobba med å få bytt ut mannskapet.

– Bortanfor all fornuft

Norsk Sjømannsforbund reagerer kraftig på at russiske styresmakter held tilbake fartøy og mannskap. Dei meiner russiske styresmakter med sin reaksjon held mannskapet som gislar og bryt folkeretten med eit heilt urimeleg kausjonskrav.

– Dette er ein aksjon frå russiske styresmakter bortanfor all fornuft, seier Sjømannsforbundets leiar Johnny Hansen. Behandlinga av mannskap og fartøy set oss tiår tilbake i tid, meiner han.

– Situasjonen kan sette norske arbeidsplassar i fare om den varar ved. Forbundet og eg forventar at utanriksminister Brende prioriterer å få dette i orden med ein gong. Alt anna er uakseptabelt, seier Hansen i ein kommentar.

