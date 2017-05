Sandberg håpar på ny lakseeksport til Kina

– Protokollen er eit viktig steg framover for å opne for eksport av norsk laks til Kina. Det har vore jobba intenst med å ferdigstille denne protokollen dei siste vekene, seier fiskeriminister Per Sandberg.

Protokollen blei også signert av ministeren for veterinærmyndigheitene i Kina Signeringa skjer som ei forlenging av avtalen som blei signert i Bergen 21. april om import og eksport av matvarer.

I 2016 eksporterte Norge 143 000 tonn sjømat til Kina, som er vår aller viktigaste handelspartnar i Asia og ein viktig marknad for norsk sjømat. Verdien av sjømateksporten er på 2,75 milliardar kroner.

Mens det dei siste åra har vore full stans i lakseeksporten til landet, har det meste av eksporten bestått av fryst hvitfisk og pelagisk fisk. Sandberg håper no på endring.

– Eg har forhåpningar om at avtalen vil gjenopne lakseeksporten til Kina. Med det potensialet som ligg her, vil vi i løpet av få år kunne oppleve at store volum laks går til Kina, som i realiteten blir ein heilt nytt marknad for norsk laks, seier Sandberg.

Protokollen inneheld føresegner om kva for plikter som kviler på norske styresmakter, og vilkåra norsk laks til Kina må oppfylle. Det er blant anna krav til fiskehelse, og lakseanlegg som er ramma av visse fiskesjukdomar, kan ikkje eksportere. Noreg får også innsyn i risikoanalysar som eventuelt ligg til grunn for ny stans i laksehandelen. I tillegg blir det bygd inn ei ordning med konsultering dersom det skulle oppstå usemje, eller om Kina vel å stanse lakseimporten.

(©NPK)