Barnehagestreiken i Bergen blir trappa opp

Ifølgje NRK er det Valen, Bjerknes, Domkirken, Laksevåg, Landås og Ramstad-barnehagane som blir ramma av streiken frå måndag. Det betyr at alle Akasias totalt 20 barnehagar er ramma. Det er likevel er uklart om alle blir stengde.

Fagforbundet varslar samtidig at dei trappar opp med 36 tilsette onsdag, og skriv i ein e-post til NRK at dei andre organisasjonane følgjer opp. Totalt er det 359 arbeidstakarar som er tatt ut i streik i alle forbund.

Barnehagesjef Edle Damm i Akasia opplyser at seks barn har slutta i perioden streiken har vart.

– Vi veit ikkje om det er på grunn av streiken eller noko anna. Dersom det er på grunn av streiken, så er det veldig trist at den får dei konsekvensane, seier ho til kanalen.

Arbeidsgjevarforeininga Spekter opplyser samtidig at dei måndag la fram fleire forslag til løysing på konflikten, og at dei førebels ikkje har fått noka tilbakemelding. Dei venta at barnehagane snart kunne opne igjen, på bakgrunn av at Fagforbundet same dag melde at dei ønskte at seksåringane skulle få ei skikkeleg avslutning etter mange år i barnehagen.

Deira ønske var likevel at arbeidsgivarane skulle søke om dispensasjon frå streiken, mens Spekter og Akasia på si side ønskjer forhandlingar om ei løysing.

(©NPK)