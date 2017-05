Barnehagestreiken i Bergen trappast opp

Ifølgje NRK er det Valen, Bjerknes, Domkirken, Laksevåg, Landås og Ramstad-barnehagane som blir berørt av opptrappinga. Totalt vil då 359 arbeidstakarar vere tatt ut i streik i alle forbunda.

Ifølgje Bergens Tidende betyr dette at ytterlegare fire barnehagar blir stengt, noko som gjer at totalt 13 av Akasias 20 barnehagar blir stengt frå og med måndag.

Spesielt trist er dette for barna som skal begynne på skulen til hausten, og dermed ikkje får ein skikkeleg avslutning på barnehagetida. Frykta er at streiken skal vare til over sommaren.

Begge partar har varsla at dei ønsker å få til ei barnehageavslutning før sommaren, men ingen av dei ønsker å ta initiativet. Arbeidsgjevarforeininga Spekter opplyser måndag at dei la fram fleire forslag til løysingar på konflikten, som dei ikkje hadde fått noko tilbakemelding på.

Fagforbunda ønsker på si side at arbeidsgivarane skal søke om dispensasjon frå streiken, ettersom dei tilsynelatande er langt unna å komme til ei endeleg løysing.

–Brevet frå Spekter, Akasias arbeidsgivarforeining, inneheldt ingen forslag til løysing, slik vi ser det. Dersom Spekter er klar til å snakke om livsvarig pensjon som er like god for kvinner og menn, slik dei tilsette i Akasia hadde før, er vi budde til å møte dei, seier forhandlingsleiarane i dei fire involverte fagforbunda.

(©NPK)