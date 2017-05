KrF meiner mattekrav hindrar lærarspirer

– Kunnskapsministeren har uttalt seg offensivt om at han vil gjere læraryrket meir attraktivt. Men resultatet av regjeringas politikk, ser ut til å vere det motsette, sa KrFs Anders Tyvand i Stortingets spørjetime onsdag.

– Kravet om karakteren 4 eller betre i matte frå vidaregåande for å utdanne seg til lærar har ført til at mange ikkje kjem inn på studiet – sjølv om mange av dei hadde gode vitnemål, fortsette Tyvand, som ville vite om statsråden er fornøgd med situasjonen.

– Hadde eg vore fornøgd med resultata, så hadde det ikkje vore nødvendig å stille til val ein gong til. Men eg meiner vi har ein offensiv strategi, sa Røe Isaksen.

Han avviser at senka karakterkrav er ein veg å gå for å få opp søkjartala.

VG skreiv for nokre veker sidan at søkjartala for lærarar i 1. til 7. klasse våren 2017 har gått ned 3,6 prosent samanlikna med året før, mens talet på søkjarar til utdanninga for lærarar i 5. til 10. klasse gjekk ned med 5,5 prosent.

