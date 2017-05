Kripos vurderer eige Facebook-politi

Reint praktisk kan dette ifølgje avisa bety at offisielle politimyndigheiter kan få tilgang til for eksempel grupper som er lukka for offentlegheita.

– Vi har sett på moglegheitene for uniformerte profilar. Men har ikkje avgjort om dette er noko vi skal gå for, seier kommunikasjonsrådgjevar Axel Wilhelm Due i Kripos.

Så langt har ikkje Facebook gitt politiet profilar med utvida rettar på nettsamfunnet, men politiet kan søke om innsyn i lukka profilar i samband med straffesaker.

Facebooks norske PR-byrå, Släger kommunikasjon, skriv i ein e-post at det sosiale mediet ikkje har eit konkret svar med omsyn til verifiserte politiprofilar på nettsamfunnet på noverande tidspunkt.

