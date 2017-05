Nær halvparten av innvandrarane snakkar norsk heime  

Innvandrarar frå tolv land er intervjua om haldningar og verdiar, buforhold, helse og økonomi. Nesten halvparten oppgir altså at dei snakkar norsk heime.

– Vi ser ein samanheng mellom kor lenge ein har budd i Noreg og om ein snakkar norsk heime. I mange tilfelle som ei følgje av at ein har barn som snakkar norsk heime. Lågast del som snakkar norsk heime, finn vi blant dei som kjem frå blant anna Afghanistan og Eritrea. Det kan henge saman med at innvandrarar frå desse landa har kort butid i Noreg, fortel prosjektleiaren for undersøkinga, Kjersti Stabell Wiggen.

Undersøkinga viser også at mange innvandrarar føler sterk tilknyting både til Noreg og landet dei opphavleg er frå. Halvparten av deltakarane seier dei ønskjer å bli buande i Noreg i framtida.

– Halvparten har svart at dei føler stor tilknyting til Noreg, og i snitt opplever innvandrarar større tilknyting til Noreg enn til det landet dei opphavleg kom frå. Det er tydelegast for dei frå Iran, Afghanistan, Vietnam og Irak, seier Stabell Wiggen.

Tilliten til det politiske systemet, rettsstell og politiet er like høg eller høgare blant innvandrarar enn i befolkninga generelt, ifølgje undersøkinga.

Landa som er representert i undersøkinga, er Polen, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Tyrkia, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Eritrea og Somalia.

