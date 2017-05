NRK: Minst 34 IT-tilsette hadde tilgang på helseopplysningar

Anslaget er konservativt, opplyser PricewaterhouseCoopers (PwC) til NRK. Revisjonsselskapet la onsdag fram dei førebelse konklusjonane sine frå granskinga av IT-skandalen i Helse sør-aust for styret i helseføretaket.

– Dette er tilgangar av ein slik karakter at dei har eller vil kunne tileigne seg eller andre brukarar administratorrettar på éin eller fleire serverar. Det er ikkje mogleg å hindre at slike brukarar får tilgang på helseinformasjon, seier Arne Muri i PwC til kanalen.

Ifølgje den førebelse gjennomgangen har sju av desse 34 personane faktisk kopla seg til dei aktuelle serverane i Helse sør-aust. Muri meiner dette viser at helseføretaket har gitt høgare rettar til fleire IT-tilsette enn det som var nødvendig.

Vidare viser rapporten at det er meir eller mindre umogleg å undersøkje om desse IT-arbeidarane faktisk har opna informasjon om pasientar eller tilsette i Helse sør-aust, ifølgje NRK.

Revisjonsselskapet konkluderer også med at Sykehuspartner ikkje har god nok kontroll på kven som får tilgangar, at informasjonssikkerheita ikkje har blitt godt nok vurdert, og at styret i helseføretaket ikkje har fått god nok informasjon om risikoane ved prosjektet.