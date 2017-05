NSM åtvarar om ny versjon av WannaCry-viruset

Skadevara EternalRocks, også kjent som MicroBotMassiveNet, blir spreidd ved at infiserte maskiner leitar tilfeldig på nett etter same sårbarheiter som vart utnytta av WannaCry-viruset for kort tid sidan, opplyser NSM til NTB.

Når ei maskin først er infisert, vil den laste ned ytterlegare skadevare som etablerer ei bakdør på datamaskinen.

–Så langt har vi konkludert med at Eternal Rocks blir stoppa av ordinær oppdatering slik vi såg etter WannaCry, seier avdelingsdirektør Hans Christian Pretorius i NSM.

Det operative senteret til sikkerhetsmyndigheita, NorCERT, følgjer utviklinga kontinuerleg og vil varsle dersom situasjonen blir forverra.

(©NPK)