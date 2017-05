Regjeringa vil utvide skattefritaket for reiarane

No jobbar regjeringa med å få unntaket godkjent av EU, skriv Dagens Næringsliv.

– Det er viktig for regjeringa å sikre gode og konkurransedyktige vilkår for denne næringa. Skatteordninga har vore godkjent av ESA med utløp 1. juli. Derfor har vi no arbeidd med å notifisere ei ny, seier finansminister Siv Jensen (Frp).

Reiarlagsskatteordninga inneber at driftsinntekter frå reiarlagsverksemd er fritatt frå skattlegging så lenge overskotet blir i verksemda. Ordninga har også inkludert seismikk- og andre fartøy i offshoreverksemda, og skal no utvidast til å inkludere skip engasjert i havvindmølleprosjekt.

Finansministeren meiner at utvidinga passar godt med det grøne skiftet og ei gradvis omstilling frå offshore petroleumsverksemd.

Administrerande direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund meiner ordninga er svært viktig, spesielt for offshorebransjen og viser til oljepriskollapsen i 2014 som førte til at oljeservicefartøya mista halvparten av inntektene sine på tre år, riggselskapa på to år.

