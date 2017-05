Senterpartiet doblar oppslutning på studentanes partibarometer

Dersom det hadde vore val i morgon ville nær 6 prosent av studentane stemt på Senterpartiet, ifølgje ei ny måling utført av Sentio, på vegner av Universitas og Norsk studentorganisasjon.

Det er ein auke på 2,5 prosentpoeng, og nær ei fordobling av oppslutninga sidan tilsvarande målingar i fjor haust.

I alt tusen studentar vart spurde om kva politisk parti dei ville stemt på dersom det var stortingsval i dag. 749 av dei svarte.

Senterpartiets parlamentariske leiar Marit Arnstad synest det er gledeleg at fleire studentar har fått auga opp for partiet.

– Eg trur at studentane er opptatt av trendane ein ser i samfunnet, og at den allmenne debatten slår inn også blant studentane. Vi opplever støtte frå dei som er imot sentralisering og for tenester nær folk, seier ho.

Valforskar Frank Aarebrot trur også at den aukande Sp-oppslutninga vitnar om at studentane følgjer tendensane i samfunnet.

– Slike tendensar slår inn i alle samfunnslag, også blant studentane. Likevel har partiet høgare oppslutning i resten av befolkninga enn kva det har blant studentane, seier han.

(©NPK)