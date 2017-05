Amundsen: Eg kjenner meg ikkje igjen i kritikken til Mood

– Denne regjeringa har levert ei kraftfull satsing på politi og beredskap. Sidan 2013 har det vorte om lag 1.800 fleire årsverk i politiet, og driftsbudsjettet til politiet er styrkt med 2.5 milliardar. I regjeringsperioden er budsjettet til PST auka med om lag 300 millionar kroner, seier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen til NTB.

Reaksjonen kjem i kjølvatnet av kritikken frå tidlegare general Robert Moods, som meiner Noreg har store svakheiter når det gjeld samfunnstryggleik og beredskap. Moods reagerer på at justisministeren dagen etter terrorangrepet i Manchester sa til NRK at vi aldri hatt betre beredskap i Noreg enn vi har i dag, ifølgje Klassekampen .

– Påstanden frå statsråden er feil. Alle du snakkar med i Beredskaps-Noreg, vil kunne fortelje ei heilt anna historie enn statsråden, sa Mood til avisa.

– Større bemanning

Amundsen viser derimot til at budsjettet til beredskapstroppen har vorte styrkt, og at talet på tilsette har auka med 50 prosent sidan 2013.

– Den auka bemanninga har gjort det enklare å ha ein del av beredskapstroppen døgnkontinuerleg tilgjengeleg på 5 minutt, kommenterer Amundsen.

Det er òg løyvd pengar til planlegging og prosjektering av eit nasjonalt beredskapssenter, som kan stå klart i 2020, poengterer han.

– Store kutt

Men Mood trekkjer fram Riksrevisjonens rapport om objektsikring og dei varsla kutta i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB), som to eksempel på at beredskapsarbeidet til regjeringa har svikta.

Riksrevisjonen har komme med kraftig kritikk av beredskapsarbeidet i både Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet, og saka er framleis til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. I DSB fører nedskjeringane til at det prioriterte beredskapsarbeidet etter 22. juli må kuttast.

